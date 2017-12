Rufer wieder Cheftrainer der Snowboarder

16 WM- und Olympia-Medaillen gewann Rufer vor seinem Rücktritt in seiner ersten Amtszeit dank Philipp und Simon Schoch, Daniela Meuli, Patrizia Kummer und Nevin Galmarini. Bereits heute Mittwoch tritt der 48-jährige Rufer seinen neuen Job als Nachfolger von Ingemar Walder an.

Das Europacup-Team wird neu von David van Wijnkoop betreut. Der 28-jährige Bündner, ein ehemaliger Snowboarder im B-Kader, soll den Nachwuchs zusammen mit Rufer an die Weltspitze heranführen. Van Wijnkoop schloss im vergangenen Sommer an der Universität Bern den Bachelor in Sportwissenschaft ab.

«Mit dem neuen Trainergespann haben wir eine ideale Voraussetzung für Erfolge in den kommenden Saisons und möchten insbesondere die Nachwuchsförderung in der Schweiz intensivieren», erklärt Sacha Giger, Disziplinenchef Snowboard, in einer Medien-Mitteilung von Swiss-Ski.

(arc/Si)